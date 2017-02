Pożegnanie w godzinie Miłosierdzia

Różaniec jak oręż, modlitwa do Bożego Miłosierdzia i hymn służek wybrzmiały w czasie modlitewnego czuwania przy trumnach tragicznie zmarłych przed tygodniem sióstr służek. W katedrze płockiej trwają uroczystości pogrzebowe sióstr, którym przewodniczy biskup płocki Piotr Libera.

"Kochajmy Maryję i służmy Jej wiernie. To każdej służki śpiew, naszej wspólnoty zew..." - śpiewały siostry refren swego zakonnego hymnu. Pełne wiary i pociechy były słowa psalmu: "Idźmy z radością na spotkanie Pana" i słowa aklamacji: "Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd jako Zbawcy wyczekujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa". Na początku żałobnej liturgii wyśpiewano słowa pieśni: "Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza, umierając śmierć zwyciężył, pokój nam ogłasza".

- Siostra Edyta była "do tańca i do różańca", przez swe życie i posługę "czekała na tych, których kocha". Siostra Teresa była "szczera do bólu", niezmordowana w pracy i tworzeniu. Szczerze i wielkodusznie opiekowała się dziećmi na katechezie i gośćmi przybyłymi do ich nadmorskiego domu w Mrzeżynie - powiedziała na początku liturgii przełożona prowincjalna sióstr służek w Płocku.

Mszy św. przewodniczy bp Piotr Libera, zaś homilię głosi ks. kan. Wojciech Helak, proboszcz parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mrzeżynie.