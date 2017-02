W poniedziałek pogrzeb sióstr

Uroczystości w katedrze rozpoczną się w poniedziałek 27 lutego o godz. 15. Liturgii będzie przewodniczył biskup płocki.

Obie siostry były przełożonymi wspólnot sióstr Służek NMP Niepokalanej i katechetkami. Siostra Edyta pochodziła z Radomia, a siostra Teresa z podpłockiej parafii Blichowo. Zginęły tragicznie w wypadku drogowym, do którego doszło w niedzielę 19 lutego w powiecie koszalińskim (woj. zachodniopomorskie). Pisaliśmy o tym tutaj.

Siostry służki proszą o modlitwę w intencji zmarłych s. Edyty i s. Teresy.

- Siostry w chwili wypadku otrzymały absolucję. Ostatniego namaszczenia udzielił im ks. prof. Janusz Bujak, który jechał samochodem i znalazł się w miejscu wypadku. Siostra Edyta skorzystała też wcześniej z sakramentu pojednania. Pociechą w tym bólu jest to, że odeszły przygotowane. Modlimy się za nasze siostry i prosimy o modlitwę w ich intencji - powiedziała s. Mirosław Grunt, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce koło Przysuchy. - Wszystkim, którzy w tych dniach jednoczą się z nami w bólu, modlitwie i niezawodnej nadziei, składam serdeczne podziękowanie za przekazywane wyrazy bliskości i otuchy, a najbardziej za tak wiele płynącej z różnych stron modlitwy o dar nieba dla naszych drogich sióstr Edyty i Teresy - dodaje s. Mirosława

Siostra Teresa Żbikowska urodziła się w 1973 r. w Płocku. Pochodziła z parafii Blichowo. Do Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej wstąpiła w 1991 r. w Płocku. Pierwszą profesję złożyła w Mariówce w 1994 roku. Od 1999 do 2004 r. pracowała jako katechetka w Skępem. Następnie przez 12 lat katechizowała w Mrzeżynie w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Od sierpnia 2016 roku znów wróciła do pracy w diecezji płockiej i jako katechetka pracowała w Żurominie. Pełniła tam również obowiązki przełożonej wspólnoty.

Siostra Edyta Figura urodziła się w 1970 r. w Radomiu. Do Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej wstąpiła w 1988 r. w Mariówce. Tam, w domu generalnym zgromadzenia złożyła pierwsze śluby w 1991 roku. Pracowała jako katechetka w Częstochowie, Bełchatowie, Płocku w parafii św. Maksymiliana Kolbego, Zakopanem, Kobyłce, Mrzeżynie. Od sierpnia 2011 r. katechizowała w Skępem i była przełożoną wspólnoty.