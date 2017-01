O wolność dla Asii Bibi

Swój list bp Piotr Libera wystosował do ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu w Warszawie, z usilną prośbą o przekazanie go prezydentowi Pakistanu, aby wreszcie została uwolniona chrześcijanka Asia Bibi. "Jest rzeczą oburzającą i sprzeczną z podstawowymi prawami człowieka karanie więzieniem i śmiercią wyznawców Chrystusa, w imię fałszywych oskarżeń. Do mojego apelu, wzywającego do natychmiastowego uwolnienia Asii Bibi przyłącza się 106 osób - członków Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty z diecezji płockiej" - napisał bp Libera.

To już kolejny list, który wraz z biskupem płockim podpisują wierni naszej diecezji. Poprzednio uczynili to m.in. katecheci. Jest to protest w obronie niewinnie więzionej od 7 lat chrześcijanki matki pięciorga dzieci, oskarżonej o rzekome bluźnierstwo przeciwko islamowi.

Treść apelu biskupa płockiego została upubliczniona w tygodniu ekumenicznym, bo rzeczywiście solidarność z Kościołem prześladowanym i ekumenizm męczenników powinien przynaglać wszystkich chrześcijan do usilnej pracy dla sprawy jedności i troski o siostry i braci prześladowanych.

"Choć moje wcześniejsze listy z apelami wzywającymi do uwolnienia chrześcijanki Asii Bibi nie doczekały się Pańskiej odpowiedzi, to liczę jednak, że ta korespondencja nie pozostanie bez echa" - napisał bp Libera do ambasadora Pakistanu w Warszawie.