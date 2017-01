Od 20 lat biskup

Bp Piotr Libera będzie świętował 20. rocznicę święceń biskupich czasie Mszy św. odprawionej w parafii św. Józefa Robotnika w Płocku, na zakończenie Orszaku Trzech Króli.

Przypomnijmy, że obecny biskup płocki został wyświęcony na kapłana ówczesnej diecezji katowickiej 15 kwietnia 1976 r. Był wikariuszem w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej, a następnie - prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie.

Od 1980 do 1986 studiował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie i uwieńczył je doktoratem z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej.

Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

23 listopada 1996 Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II.

Podczas 294. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski został wybrany na stanowisko sekretarza generalnego KEP. Funkcję tę sprawował do 2007 r.

W 2006 r. był głównym odpowiedzialnym ze strony kościelnej za przygotowanie pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski. 2 maja 2007 r. Benedykt XVI mianował go biskupem płockim. Uroczysty ingres do płockiej bazyliki katedralnej odbył 31 maja 2007 r.